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Каталог продукции
Компьютерная техника | Компьютеры BrandStar | Домашние компьютеры
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Компьютер BrandStar Домашний H5582678
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
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13 350
+ 330 бонусов
Старая цена: 16687 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5583578
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 8 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: Встроенная
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15 350
+ 380 бонусов
Старая цена: 19187 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5523497
 Процессор: AMD Athlon 200GE
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
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15 490
+ 390 бонусов
Старая цена: 19362 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5595641
 Процессор: Intel Pentium G6400
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
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17 890
+ 450 бонусов
Старая цена: 22362 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5582801
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: Встроенная
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20 050
+ 500 бонусов
Старая цена: 25062 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H7091985
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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20 650
+ 520 бонусов
Старая цена: 25812 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5523926
 Процессор: AMD Ryzen 3 3200G
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
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21 390
+ 530 бонусов
Старая цена: 26737 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5583818
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 8 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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21 550
+ 540 бонусов
Старая цена: 26937 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H7092021
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
Подарок на выбор!
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22 050
+ 550 бонусов
Старая цена: 27562 р.
Скидка: 20%
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Бесплатная доставка в пределах МКАД!
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Компьютер BrandStar Домашний H5582680
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Операц.сист.: Windows 10 Pro
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22 250
+ 560 бонусов
Старая цена: 27812 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H7091988
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
Подарок на выбор!
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22 650
+ 570 бонусов
Старая цена: 28312 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5583878
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 8 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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22 750
+ 570 бонусов
Старая цена: 28437 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5573237
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 8 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD
Видео: Встроенная
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22 790
+ 570 бонусов
Старая цена: 28487 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H7092009
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 4 ГБ
HDD: 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
Подарок на выбор!
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23 350
+ 580 бонусов
Старая цена: 29187 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5583998
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 8 ГБ
HDD: 1000 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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23 350
+ 580 бонусов
Старая цена: 29187 р.
Скидка: 20%
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Консультация специалиста: +7 495 122-21-71
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Компьютер BrandStar Домашний H5568014
 Процессор: AMD Athlon 200GE
Память: 16 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Подарок на выбор!
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23 890
+ 600 бонусов
Старая цена: 29862 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5569191
 Процессор: Intel Celeron G4900
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: Встроенная
Операц.сист.: Windows 10
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23 950
+ 600 бонусов
Старая цена: 29937 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H7092024
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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24 050
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Старая цена: 30062 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5567813
 Процессор: AMD Athlon 200GE
Память: 8 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: Встроенная
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24 290
+ 610 бонусов
Старая цена: 30362 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H7092057
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 16 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
Подарок на выбор!
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24 350
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Старая цена: 30437 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5572793
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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24 490
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Старая цена: 30612 р.
Скидка: 20%
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Бесплатная доставка в пределах МКАД!
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Компьютер BrandStar Домашний H7092045
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 8 ГБ
HDD: 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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24 750
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Старая цена: 30937 р.
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Компьютер BrandStar Домашний H7091997
 Процессор: Intel Core i7-8700K
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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Старая цена: 30937 р.
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Компьютер BrandStar Домашний H5597090
 Процессор: Intel Pentium G6400
Память: 16 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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24 790
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Старая цена: 30987 р.
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Персональная сборка? Виртуальный конструктор!

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Внимание! Информация о цене, технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у менеджеров.
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