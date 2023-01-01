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Каталог продукции
Компьютерная техника | Компьютеры BrandStar | Домашние компьютеры
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Компьютер BrandStar Домашний H5584850
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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14 290
+ 360 бонусов
Старая цена: 17862 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5585030
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 4 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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14 590
+ 360 бонусов
Старая цена: 18237 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5593490
 Процессор: Intel Celeron G5900
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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14 690
+ 370 бонусов
Старая цена: 18362 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5585582
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
Подарок на выбор!
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17 190
+ 430 бонусов
Старая цена: 21487 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5596382
 Процессор: Intel Pentium G6400
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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19 590
+ 490 бонусов
Старая цена: 24487 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5572358
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 4 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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20 790
+ 520 бонусов
Старая цена: 25987 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5593802
 Процессор: Intel Celeron G5900
Память: 4 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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22 990
+ 570 бонусов
Старая цена: 28737 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5575943
 Процессор: Intel Core i3-9100
Память: 8 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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23 890
+ 600 бонусов
Старая цена: 29862 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5549567
 Процессор: AMD Ryzen 3 3200G
Память: 16 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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24 650
+ 620 бонусов
Старая цена: 30812 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Игровой G7273092
 Процессор: Intel Core i3-12100F
Память: 8 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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24 750
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Старая цена: 30937 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5606852
 Процессор: Intel Celeron G5900
Память: 16 ГБ
HDD: 1000 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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24 890
+ 620 бонусов
Старая цена: 31112 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5539337
 Процессор: AMD Ryzen 5 3600
Память: 8 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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25 350
+ 630 бонусов
Старая цена: 31687 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5558924
 Процессор: AMD Ryzen 5 3500
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
Подарок на выбор!
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25 450
+ 640 бонусов
Старая цена: 31812 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5599142
 Процессор: Intel Core i3-10100
Память: 8 ГБ
HDD: 1000 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
Подарок на выбор!
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27 450
+ 690 бонусов
Старая цена: 34312 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5610005
 Процессор: Intel Core i3-10100
Память: 4 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
Подарок на выбор!
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27 550
+ 690 бонусов
Старая цена: 34437 р.
Скидка: 20%
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Консультация специалиста: +7 495 122-21-71
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Компьютер BrandStar Домашний H5572146
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 4 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
Операц.сист.: Windows 10
Подарок на выбор!
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27 690
+ 690 бонусов
Старая цена: 34612 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5563487
 Процессор: AMD Ryzen 5 3600
Память: 4 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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28 350
+ 710 бонусов
Старая цена: 35437 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5533586
 Процессор: AMD Ryzen 5 2600X
Память: 4 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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28 950
+ 720 бонусов
Старая цена: 36187 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5609795
 Процессор: Intel Core i3-10100
Память: 4 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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29 350
+ 730 бонусов
Старая цена: 36687 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5548598
 Процессор: AMD Ryzen 3 3200G
Память: 4 ГБ
HDD: 480 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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29 750
+ 740 бонусов
Старая цена: 37187 р.
Скидка: 20%
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Компьютер BrandStar Домашний H5551917
 Процессор: AMD Athlon 3000G
Память: 16 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
Операц.сист.: Windows 10
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30 850
+ 770 бонусов
Старая цена: 38562 р.
Скидка: 20%
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Бесплатная доставка в пределах МКАД!
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Компьютер BrandStar Домашний H5578577
 Процессор: Intel Core i5-9400
Память: 8 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 2000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
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30 990
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Старая цена: 38737 р.
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Компьютер BrandStar Домашний H5573778
 Процессор: Intel Pentium G5400
Память: 16 ГБ
HDD: 120 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 730
Операц.сист.: Windows 10
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31 190
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Старая цена: 38987 р.
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Компьютер BrandStar Домашний H5578508
 Процессор: Intel Core i5-9400
Память: 8 ГБ
HDD: 240 ГБ SSD + 1000 ГБ
Видео: 2 ГБ nVidia GT 1030
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31 290
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Старая цена: 39112 р.
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Персональная сборка? Виртуальный конструктор!

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Внимание! Информация о цене, технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у менеджеров.
Указанная на сайте цена включает в себя скидку 3%, которая распространяется только на физических лиц при оплате за наличный расчёт.

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